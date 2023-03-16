Mardin'de ilkokulu ve evleri su bastı Mardin’in Kızıltepe ilçesinde etkili olan yağış sonrası kırsal Büyükboğaziye Mahallesi’ndeki bazı evler ile kırsal Küçükboğaziye Mahallesi İlkokulu’nu su bastı.

Şanlıurfa ve Adıyaman'ın ardından Mardin'de de sağanak yağış meydana geldi. Kızıltepe'de etkili olan yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. İlçeye bağlı kırsal Büyükboğaziye Mahallesi'nden geçen derenin taşmasıyla yakındaki birçok evi, su bastı. Evlerdeki eşyalar ise kullanılamaz hale geldi. İlkokulu su bastı: Eşyalar kullanılamaz halde Kırsal Küçükboğaziye Mahallesi İlkokulu’nda sınıflar, suyla birlikte çamur içinde kaldı. Okulun içi ve bahçesi, suyla doldu. Ana sınıfındaki eşyalar, kullanılamaz hale geldi. Su baskınları nedeniyle şimdiye kadar can kaybı ya da yaralananın olmadığı belirtildi.