Mardin'de işten çıkarma iddialarına Büyükşehir Belediyesi'nden yanıt

İçişleri Bakanlığı'ndan 4 Kasım'da görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde 420 kişinin işten çıkarıldığı iddiaları kısa sürede yayılarak tatışma konusu oldu.

İddialar sonrası Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından açıklama yapıldı.

"BU TÜR KASITLI AÇIKLAMALARA İTİBAR EDİLMEMESİNİ ÖNEMLE RİCA EDERİZ"

İddiaları yalanlayan Bakanlık, şu açıklamalarda bulundu:

Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan 420 kişinin işten çıkarıldığı' haberi ve açıklaması kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Bu tür kasıtlı açıklamalara itibar edilmemesini önemle rica ederiz. Mardin Büyükşehir Belediyemizde görevli çalışanlarımız, Mardinli hemşehrilerimize gayretle ve fedakarlıkla hizmet etmeye devam etmektedirler.