Mardin'de kaçakçılık operasyonu: 8 kişi tutuklandı Silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında 2 adrese eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 8'i tutuklanırken, çok sayıda silah ele geçirildi.

İHA

Güvenlik güçleri, yurtta huzur ve güvenliği sağlamak için düzenlediği operasyonları başarı ile sürdürüyor.

Bu kez operasyonun adresi Mardin oldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, silah kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen 2 suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Ele geçirilenler

Operasyonlarda; Kızıltepe ve Artuklu ilçelerinde 25 adrese yapılan aramalarda, 4 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet makineli tabanca, 26 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet av tüfeği, 12 adet kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 792 adet kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 31 adet tabanca şarjörü, bin 178 adet tabanca fişeği, 1 adet G-3 piyade tüfeği dipçiği, 161 adet G-3 piyade tüfeği fişeği, 4 adet G3 piyade tüfeği şarjörü, 16 adet av tüfeği fişeği, 1 adet çelik yelek, 2 adet dedektör ele geçirilerek, 17 adet cep telefonu, 18 adet sim kartı ve 1 adet hafıza kartına da ele geçirildi.

8 kişi tutuklandı

Gözaltına alınan 13 şüpheliden 8'i tutuklanırken, 5'i adlı kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)