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    Mardin'de kavga esnasında bıçaklanan bir kişi hastaneye kaldırıldı

    Kızıltepe ilçesinde çocuklar arasında başlayan tartışmada, büyükler araya girince kavga çıktı. Olayın olduğu yere gelen bir kişi bıçaklanması sonucu hastaneye kaldırıldı.
    • İHA
    • 12.10.2021 - 03:33
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    Mardin'de kavga esnasında bıçaklanan bir kişi hastaneye kaldırıldı

    Mardin'in Kızıltepe ilçesinde öfkeli tartışma kanlı bitti.

    Mezopotamya Mahallesi'nde çocuklar arasında başlayan tartışmada büyükler araya girince sözlü tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.

    Olayın ne olduğunu anlamak isteyerek kavganın olduğu yere gelen M.D. bıçaklandı.

    YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

    Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

    Yaralı M.D'ye olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Kavga ile de ilgili inceleme başlatıldı.

    Mardin de kavga esnasında bıçaklanan bir kişi hastaneye kaldırıldı #1

    Mardin de kavga esnasında bıçaklanan bir kişi hastaneye kaldırıldı #2

    Mardin de kavga esnasında bıçaklanan bir kişi hastaneye kaldırıldı #3

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