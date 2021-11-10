Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk Mardin'de şehit edileli 5 yıl oldu

PKK'nın hedef almasının ardından teröristler tarafından makamına yerleştirilen bombanın patlatılmasıyla şehit edilen Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün vefatının üzerinden 5 yıl geçti.

35 yaşındaki Muhammet Fatih Safitürk, 2015 yılında Mardin'in Derik ilçesinde kaymakam olarak görevlendirildi.

Görevdeki başarısının beraberinde belediye başkan vekili olarak görevlendirilen Safitürk, halkla kurduğu sıkı ilişkiler nedeniyle sevilen bir isim olarak Deriklilerin hafızasında yer etti.

Yaptığı çalışmalarla halkın sevgisini kazanan Safitürk, terör örgütü PKK'nın da hedefi haline geldi.

10 KASIM'DA BOMBA PATLATILDI

10 Kasım 2016'da Atatürk'ü Anma Günü nedeniyle düzenlenen programın ardından makamına geçen Safitürk, buraya yerleştirilen bombanın infilak ettirilmesi sonucu ağır yaralandı.

AĞIR YARALANDI

Derik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Safitürk, buradan Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne oradan da Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

ŞEHİT OLDU

Safitürk, 11 Kasım 2016'da yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Derik'te de hakim olan yasın hüznü, 5 yıldır dinmedi.