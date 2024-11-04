Haberler



Gündem



Mardin'de kayyum gerginliği: DEM'liler polise saldırdı

Mardin'de kayyum gerginliği: DEM'liler polise saldırdı Görevden alınan ve yerine kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediyesi başkanı Ahmet Türk, belediye binası önünde açıklama yaptığı sırada DEM Partililer polise saldırarak tekme atmaya başladı.