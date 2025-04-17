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İHA

75 yaşındaki Kıbrıs gazisi İbrahim Dündar, Mardin’in Midyat ilçesindeki evinde hayatını kaybetti.

Kıbrıs gazisi İbrahim Dündar'ın acı haberi sonrası Şenköy Mahallesi'nde askeri tören düzenlendi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Dündar’ın Türk bayrağına sarılı naaşı, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Şenköy Mahallesi mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine Dargeçit Kaymakamı Muhammed Enes İpek, Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, İlçe Müftüsü Ergün Bulunmaz, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

AİLESİ VE YAKINLARINA BAŞSAĞLIĞI DİLEDİLER

Törene katılan protokol üyeleri ve vatandaşlar, daha sonra Dündar’ın ailesi ve yakınları ile görüşerek başsağlığı diledi.