Mardin'de korona nedeniyle halay çekememeye 'ipli' çözüm

Mardin’de bir giyim mağazası çalışanları, koronavirüs nedeni ile halay çekemeyince ayakkabı bağcıkları ile sosyal mesafe kuralına uyarak, aylar sonra gönüllerince eğlendi.

Mardin'de koronavirüs öncesi mağaza önünde halay çeken çalışanlar, salgının Türkiye'de görülmesiyle eğlencelerine bir süre ara verdi. Kısıtlamaların kalkması ve yeni normalleşme süreci ile birlikte halay çekmek isteyen vatandaşlar, ilginç bir yönteme başvurdu.

YÖRESEL KIYAFETLER GİYİLDİ, AYAKKABI BAĞCIKLARIYLA HALAY ÇEKİLDİ

Temin ettikleri ayakkabı bağcıkları ile sosyal mesafe oluşturan esnaf, yöresel kıyafetlerini de giyerek hasret kaldıkları halayı çekip doyasıya eğlendi.

Yöresel kıyafetini giyen mağaza çalışanı Zeynep Hattapoğlu, aylardan sonra çekemediği halayı çekerek doyasıya eğlendiğini söyledi. Hattapoğlu, "Yöresel kıyafetimi giyip aylarca hasret kaldığımız halayı tedbirlerimizi alarak çektik. Arkadaşlarımızla düşündük taşındık sosyal mesafeyi koruyarak ayakkabı bağcıkları ile bunu yapabileceğimizi düşündük ve yaptık" dedi.

Arkadaşlarının halay çekmeye hasret kaldıklarını kaydeden arkeolog Sabah Kasım Garguli ise arkadaşlarını kırmayarak ayakkabı bağcığı fikrini ortaya çıkardığını söyledi. Garguli, "Korona virüs başlamadan önce arkadaşlarla beraber burada halay çekiyorduk. Korona virüsten sonra çektiğimiz halaya ara verdik. Kısıtlamaların kalkmasıyla insanlar dışarıya çıktı, çocuklar da bana danıştı, ne yapalım ne edelim, nasıl halay çekelim diye bana sordular. Ben de onlara ayakkabı bağcıkları ile risk olmadan halay çekebileceklerini söyledi. Kararımızı kesinleştirdikten sonra halayımızı çektik ve çok eğlendik" diye konuştu.

"HALAY ETKİNLİKLERİMİZİ VİRÜS NEDENİYLE İPTAL ETMİŞTİK"

Mardinli oldukları için halaya düşkün olduklarını aktaran Musa Kavan, çalışanların isteğini kırmadığını söyledi. Kavan, "Koronavirüs salgını başlamadan önce mağaza önünde hep halay çekiyorduk, halay etkinliklerimiz vardı, virüs Türkiye’de görüldüğünden beri halay etkinliklerimizi durdurduk. Büyüğümüz olan Sabah amcanın tavsiyeleri üzerine ayakkabı bağcıkları ile halay çekmek isteyen çalışanlarımız yöresel kıyafetlerini giyerek hasretlerini giderdiler. Bizler Mardinliler olarak halaya çok düşkünüz, halay nerede biz oradayız" şeklinde konuştu.

Mağaza çalışanlarının ayakkabı bağcığıyla halay çektiklerini gören çevredeki turistler eğlence dolu anları kameraya aldı.