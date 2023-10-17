Mardin'de nişanlandırılan çocukların aileleri gözaltına alındı Kızıltepe ilçesinde "küçük yaşta nişan töreni" yapılan iki çocuğun anne ve babası gözaltına alındı.

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AA

Mardin'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

Kızıltepe ilçesinde meydana gelen olayda, U.A.'nın 8 yaşındaki kız çocuğu ile kardeşi R.A.'nın 9 yaşındaki erkek çocuğuna, doğduktan sonra beşik kertmesi yapıldı.

İki çocuk için aile arasında nişan töreni düzenlendi. Nişan töreninde kız çocuğuna abiye, erkek çocuğuna ise damatlık giydirildi.

Görüntülerin sosyal medyada yayılması sonrasında ekipler harekete geçti.

Çocuklar koruma altına alındı

Valilikten dün yapılan açıklamada, Kızıltepe'de yaşanan ve bazı basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında yer alan "küçük yaşta nişanlandırma" konulu haberler ve paylaşımlarla ilgili olarak, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğüne ivedilikle konunun araştırılması talimatı verildiği bildirilmişti.

Söz konusu çocuklara yönelik geçici tedbir kararı alındığı, çocukların koruma altına alındığı, konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Anne ve babaları gözaltında

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde "küçük yaşta nişan töreni" yapılan iki çocuğun anne ve babası gözaltına alındı.

Şüpheli 4 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)