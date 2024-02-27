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Mardin'de öğretmen, öğrencisinin hayatını Heimlich manevrası ile kurtardı

Mardin'de öğretmen, öğrencisinin hayatını Heimlich manevrası ile kurtardı Nefes borusuna madeni para kaçan öğrencisinin hayatını Heimlich manevrası ile kurtaran öğretmenin o anları okulun güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.