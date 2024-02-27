Heimlich manevrası bir canı daha kurtardı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bulunan okulda ders sırasında 10 yaşındaki ilkokul öğrencisi Atiye Ö.'nün nefes borusuna madeni para kaçtı.
Diğer öğretmenlerden yardım istedi
Ders sırasında öğrencisinin nefes almakta zorlandığını gören öğretmen, Atiye ile birlikte sınıftan çıkarak yardım istedi.
Heimlich manevrası ile kurtardı
Yardıma gelen öğretmenlerden Ferhat Erol, Heimlich manevrası uygulayarak, madeni parayı çıkarttı.
Küçük kız nefes borusundan madeni paranın çıkarılmasıyla rahat nefes almaya başladı.
Erol, olayın ardından şoka giren Atiye Ö.’ye sarılarak teselli etti.
O anlar kameraya yansıdı
Ferhat Erol'un öğrencisine Heimlich manevrası uyguladığı anlar okulun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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