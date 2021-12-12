Önceki gün, Suriye sınırına yakın yerde petrol keşfi yapıldığı yönündeki haber, yöre halkı tarafından sevinçle karşılandı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinin 32 kilometre doğusunda, Suriye sınırına 3,5 kilometre uzaklıkta bulunan 'Günyurdu-1' kuyusunda, 35 gün süren sondaj çalışmaları sonucu 1310 metre derinlikte 11,8 gravitede petrol keşfi yapıldı.

Kuyunun üretim testlerine 2 gün önce başlayan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO), bu alandaki petrol arama çalışmaları devam ederken, kuyunun bulunduğu kırsal İkiztepe Mahallesi sakinleri, yeni petrol keşfinin sevincini yaşadı.

“KÖY NAMINA ŞÜKRETTİM VE SEVİNDİM”

Petrol aramasının kendi arazilerinde yapıldığını belirten mahalle muhtarı Mehmet Latif Yenigün, "Bir buçuk ay çalıştıktan sonra yanlarına gittiğimde bana dediler ki 'Yaklaşık 1400 metreden iyi petrol çıktı'. Böyle deyince köy namına şükrettim ve sevindim. Petrol çıkınca tabii ki ülke olarak çok sevindik. En son yanlarına gittiğimde köy halkı namına şükranlarımı sundum." dedi.

Mardin’de, petrol keşfi sevinçle karşılandı ViDEO

“KÖYÜMÜZDEKİ GENÇLERİN BUNDAN VERİM ALMASINI İSTERİZ”

Mahalle halkından Hakkı Yenigün de, topraklarının hem üstünün hem de altının çok verimli olduğunu ifade ederek şu sözleri kullandı:

“Burada çok yerde petrol kuyuları var. Tabii bundan bizim ve ülkenin faydalanmasını isteriz. Bunun yanında da köyümüzdeki gençlerin de bundan verim almasını isteriz. Yani gurbete gidip çalışmaktansa burada bir işte çalışmalarını isteriz.”