Mardin'de PKK'ya ait havan rampası ve mühimmatları bulundu

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda havan rampası ile havan mühimmatları ele geçirilirken, yabancı uyruklu bir örgüt üyesi gözaltına alındı.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile yapılan koordineli çalışmalarda, ülkeye yasa dışı yollardan giren ve örgüt içerisinde faaliyet gösteren bir şüphelinin metropol şehirlerde saldırı yapmak üzere olan örgüt mensuplarına silah ve mühimmat sağladığı bilgisi alındı.

Bunun üzerine il merkezinde düzenlenen operasyonda, Suriye uyruklu terör örgütü üyesi gözaltına alındı.

HAVAN RAMPASI VE MÜHİMMATI BULUNDU

Evinde yapılan aramada havan rampası ve dürbünü ile 4 adet 60 milimetrelik havan mühimmatı ele geçirildi.

Mardin'de havan rampası ile havan mühimmatları ele geçirildi