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- Mardin'de PKK'ya ait roketatar mühimmatları ele geçirildi
Mardin'de PKK'ya ait roketatar mühimmatları ele geçirildi
- AA
- 26.12.2020 - 15:12
Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'Yıldırım-8' operasyonları kapsamında sözde Kerboran kırsalında "Şehit Güvenlik Korucusu Evren Başçı Özel Birlik Operasyonu" düzenledi.
Operasyonda, PKK'lı teröristler tarafından kullanıldığı belirlenen 2 metre yüksekliğinde sığınak tespit edildi.
Mardin'de PKK'ya ait roketatar mühimmatları ele geçirildi
ROKETATAR MÜHİMMATLARI BULUNDU
Sığınaktaki aramada, çuvallara sarılmış 2 antitank, 3 antipersonel roketatar mühimmatı ile 2 roketatar sevk fişeği ele geçirildi. Mühimmatlar ve sığınak, Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) ekipleri tarafından kullanılamaz hale getirildi.
EDREMİT'TE TERÖR OPERASYONU
Öte yandan Van'ın Edremit ilçesi kırsalında da sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi amacıyla operasyon düzenlendi. Operasyonda, AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 2 el bombası ve çok sayıda mühimmat bulundu.