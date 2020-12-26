Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda tespit edilen sığınakta ele geçirilen 5 antitank ve antipersonel roketatar mühimmatı imha edildi.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'Yıldırım-8' operasyonları kapsamında sözde Kerboran kırsalında "Şehit Güvenlik Korucusu Evren Başçı Özel Birlik Operasyonu" düzenledi.

Operasyonda, PKK'lı teröristler tarafından kullanıldığı belirlenen 2 metre yüksekliğinde sığınak tespit edildi.

Mardin'de PKK'ya ait roketatar mühimmatları ele geçirildi

ROKETATAR MÜHİMMATLARI BULUNDU

Sığınaktaki aramada, çuvallara sarılmış 2 antitank, 3 antipersonel roketatar mühimmatı ile 2 roketatar sevk fişeği ele geçirildi. Mühimmatlar ve sığınak, Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) ekipleri tarafından kullanılamaz hale getirildi.

EDREMİT'TE TERÖR OPERASYONU

Öte yandan Van'ın Edremit ilçesi kırsalında da sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi amacıyla operasyon düzenlendi. Operasyonda, AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 2 el bombası ve çok sayıda mühimmat bulundu.