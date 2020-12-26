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    Mardin'de PKK'ya ait roketatar mühimmatları ele geçirildi

    Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda tespit edilen sığınakta ele geçirilen 5 antitank ve antipersonel roketatar mühimmatı imha edildi.
    • AA
    • 26.12.2020 - 15:12
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    Mardin'de PKK'ya ait roketatar mühimmatları ele geçirildi

    Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'Yıldırım-8' operasyonları kapsamında sözde Kerboran kırsalında "Şehit Güvenlik Korucusu Evren Başçı Özel Birlik Operasyonu" düzenledi.

    Operasyonda, PKK'lı teröristler tarafından kullanıldığı belirlenen 2 metre yüksekliğinde sığınak tespit edildi.

    Mardin'de PKK'ya ait roketatar mühimmatları ele geçirildi

    ROKETATAR MÜHİMMATLARI BULUNDU

    Sığınaktaki aramada, çuvallara sarılmış 2 antitank, 3 antipersonel roketatar mühimmatı ile 2 roketatar sevk fişeği ele geçirildi. Mühimmatlar ve sığınak, Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) ekipleri tarafından kullanılamaz hale getirildi.

    Mardin de PKK ya ait roketatar mühimmatları ele geçirildi #1

    EDREMİT'TE TERÖR OPERASYONU

    Öte yandan Van'ın Edremit ilçesi kırsalında da sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi amacıyla operasyon düzenlendi. Operasyonda, AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 2 el bombası ve çok sayıda mühimmat bulundu.

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