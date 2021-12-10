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Mardin'de polis aracına tuzaklanan bombanın failleri yakalandı

Mardin'de polis aracına tuzaklanan bombanın failleri yakalandı

Nusaybin'de polis memuruna ait aracın altına yerleştirilen bomba düzeneği ile ilgili olarak yapılan çalışmalarda 4 şahıs gözaltına alındı.