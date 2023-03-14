Mardin'de sağanak! Vatandaşlar zor anlar yaşadı...

Türkiye kuraklıkla mücadele ediyor...
Mevsim normalleri üzerinden seyreden hava durumları son günlerde yerini yağışa bıraktı.
Yurdun birçok noktasında yağmur yağışı etkisini gösteriyor.
Mardin’de gece saatlerinde aralıklarla etkisini gösteren sağanak yağış gün boyu sürdü.
Yol su altında kaldı
Kızıltepe ilçesi Tepebaşı Mahallesi'nde bulunan ve halı motifli yoluyla görenlerin beğenisini toplayıp 'Halı Sokak' olarak bilinen sokak, sağanak yağışın etkisiyle su altında kaldı.
Vatandaşlar zor anlar yaşadı
Yağış nedeniyle çevrede yaşayan ve sokaktan geçmek isteyen vatandaşlar zor anlar yaşadı.
O anlar kaydedildi
Küçük çocuğun duvara tırmanarak sokaktan geçmeye çalışması, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonuna kaydedildi.