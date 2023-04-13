Mardin'de sağanak yağış! Yollarda yarık oluştu Kentte 3 gündür aralıksız etkisini sürdüren sağanak yağış nedeniyle birçok dere taşarken, cadde ve sokaklarda su birikintisi yaşandı.

İHA

Türkiye felaketlerle mücadele ediyor...

Yaşanan depremlerin ardından kentleri sel felaketi vurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yurtta yağış uyarıları sürüyor.

Yapılan uyarılardan biri de Mardin'e oldu.

Kent gelinde üç gündür aralıksız devam eden sağanak yağış hayatı olumsuz etkiliyor.

Devam eden sağanak yağışın ardından kentin Nusaybin ilçesinde birçok dere taşarken, cadde ve sokaklarda su birikintisi yaşandı.

Yolda yarıklar oluştu

Yağışlar nedeniyle Nusaybin-Midyat arasındaki Beyazsu mevkiinde çökme nedeniyle yolda yarıklar oluştu.

Yol trafiğe kapandı

Kolluk kuvvetleri, vadilerden yollara akan sel nedeniyle yolu bir süreliğine ulaşıma kapattı.