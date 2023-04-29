Mardin'de şehit düşen Jandarma Astsubay Üsçavuş Mehmet Gündüz için tören düzenlendi Terör örgütü PKK'ya yönelik Bagok Dağı bölgesinde düzenlenen Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Ata Kıratlı Operasyonu'nda şehit düşen Jandarma Astsubay Üsçavuş Mehmet Gündüz için tören yapıldı.

AA

Mardin’in Nusaybin ilçesi kırsalında 'Eren Huzur İlkbahar-Yaz-1 Operasyonu'nda PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Gündüz yaralandı.

Bölgeden alınıp Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 36 yaşındaki Gündüz, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayıp, şehit oldu.

Şehit Gündüz için Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı'nda tören düzenlendi.

Çocukları da törendeydi

Törene şehidin yakınları, il protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

5 yaşındaki kızı Beren ve 9 aylık oğlu Metin Kutay ile şehit eşine veda eden Melike Gündüz, büyük üzüntü yaşadı.

Asker selamı ile uğurlama

Şehidin Türk bayrağına sarılı cenazesinin tören alanına getirilmesinin ardından, 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve öz geçmişi okundu.

İl Müftüsü Ali Hayri Çelik'in duasının ardından şehit Mehmet Gündüz'ün cenazesi, eşi ile aynı saldırıda yaralanan silah arkadaşlarının selamı ile askeri uçakla memleketi Tokat'a uğurlandı.