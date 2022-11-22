Mardin’de şehit kızı Hülya, babası gibi güvenlik korucusu oldu

1993 yılında henüz 2 yaşındayken babasını PKK terörüne şehit veren Hülya Kandemir, babası gibi güvenlik korucusu oldu.

Mardin’de yaşayan 1 çocuk annesi 31 yaşındaki Hülya Kandemir, gönüllü korucuyken 6 Ocak 1993’te PKK’nın saldırısında şehit düşen babası Cemil Kandemir’in izinden gidiyor…

4 yıldır güvenlik korucusu olarak görev yapan Kandemir, bölgedeki operasyonlara ve yol uygulamalarına katıldıktan sonra, zamanını evde kendisini bekleyen 11 yaşındaki otizmli oğlu ile geçiriyor. Kandemir, yaptığı fedakarlık ile büyük takdir topluyor.

AA’nın haberine göre; küçük yaşlardan beri ülkeye güvenlikle ilgili alanda hizmet etmenin hayalini kurduğunu, 4 yıldır da vatan savunmasında görev almanın mutluluğunu yaşadığını söyleyen Kandemir, annelik ve vatan savunmasının en kutsal görevlerin başında geldiğini ifade etti.

“Teröristlere karşı her zaman mücadelemize devam edeceğiz”

Kandemir, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Babam, ben 2 yaşındayken şehit oldu. Vatan hainleri teröristlere karşı her zaman mücadelemize devam edeceğiz. 11 yaşında otizmli çocuğum var, ona nasıl bakıyorsam, ona nasıl sevgi ve şefkat gösteriyorsam, vatanım için de aynı mücadeleyi vereceğim. Oğlumu da koruyorum, vatanımı, milletimi, bayrağımı da koruyorum. Vatanımızı, milletimizi, bayrağımızı seviyoruz. Onlar için mücadele ediyorum."





31 ilde 800 kadın güvenlik korucusu var

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Kadın Kolları Genel Başkanı Hatice Turan ise Türkiye genelinde 31 ilde yaklaşık 800 kadın güvenlik korucusunun vatan savunmasında görev yaptığını anlattı.

Kadın korucuların, kadın asker ve polisler gibi azim ve özveriyle vatana sahip çıktığını vurgulayan Turan, "Evde anneler, vatan savunmasında ise üzerlerine düşen görevi layıkıyla yerine getirmeye çalışıyorlar." dedi.

“Çocuğuyla nasıl ilgileniyorsa, silahı ve göreviyle de o şekilde ilgileniyor”

Bu kadın koruculardan birinin de Hülya Kandemir olduğunu ifade eden Turan, şunları kaydetti:

"Kadın korucularımızdan Hülya, 4 yıl önce güvenlik korucusu oldu. Hülya hanımın bir de otizmli çocuğu var. Çocuğuyla nasıl ilgileniyorsa, silahı ve göreviyle de o şekilde ilgileniyor. Yol aramalarında, ev aramalarında aktif olarak görev alıyor. Aynı zamanda PKK terör örgütünün zarar verdiği ailelerden biri.

“Babasını sadece fotoğraflarda tanıyan bir korucumuz”

Daha 2 yaşındayken terör örgütü tarafından babası şehit ediliyor. Daha babasını görmeden, bilmeden sadece fotoğraflarda tanıyan bir korucumuz. Vatanına olan görevini dört elle yerine getirmeye çalışıyor. Babasının yolunda, babasının izinde, kimseye pabuç bırakmadan görevini icra ediyor."