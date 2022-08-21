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Mardin'de şehit olan Yahya Ergin'in 1 hafta önce tayin olduğu öğrenildi

Mardin'de şehit olan Yahya Ergin'in 1 hafta önce tayin olduğu öğrenildi

Derik ilçesinde yaşanan kazada şehit olan polis memuru Yahya Ergin'in 1 hafta önce Tekirdağ Şarköy'den tayin olduğu, evli ve 1 çocuk babası olduğu belirtildi.