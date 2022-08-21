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    Mardin'de şehit olan Yahya Ergin'in 1 hafta önce tayin olduğu öğrenildi

    Mardin'de şehit olan Yahya Ergin'in 1 hafta önce tayin olduğu öğrenildi

    Derik ilçesinde yaşanan kazada şehit olan polis memuru Yahya Ergin'in 1 hafta önce Tekirdağ Şarköy'den tayin olduğu, evli ve 1 çocuk babası olduğu belirtildi.
    • 21.08.2022 - 15:36
    • Güncelleme : 21.08.2022 - 16:33
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    Türkiye'nin Mardin'deki kaza haberiyle sarsıldı...

    Dün öğle saatlerinde Derik ilçesinde katliam gibi bir kaza olayı yaşandı.

    Freni boşalan tır, önündeki 2 araca çarptıktan sonra takla attı.

    Araç altında kalarak şehit oldu

    Trrafik kazasına müdahale etmek üzere olay yerine gelen polis memuru Yahya Ergin, o esnada başka bir tırın freninin boşalmasıyla araç altında kalarak şehit olmuştu.

    Kazada ayrıca 19 kişi yaşamını yitirmiş, 6'sı ağır 26 kişi de yaralanmıştı.

    Mardin'de şehit olan Yahya Ergin'in 1 hafta önce tayin olduğu öğrenildi ViDEO

    Mardin de şehit olan Yahya Ergin in 1 hafta önce tayin olduğu öğrenildi #1

    Tören düzenlendi

    Can pazarının yaşandığı kazada, şehit olan memur Yahya Ergin için bugün tören düzenlendi.

    Yaşanan olayın ardından yürek yakan detay ortaya çıktı.

    Mardin de şehit olan Yahya Ergin in 1 hafta önce tayin olduğu öğrenildi #2

    1 hafta önce Mardin'e tayin olduğu belirtildi

    Ergin'in 1 hafta önce Tekirdağ Şarköy'den Mardin'in Derik ilçesine tayin olduğu belirtildi.

    33 yaşındaki polis memurunun evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi.

    Mardin de şehit olan Yahya Ergin in 1 hafta önce tayin olduğu öğrenildi #3

    Mardin de şehit olan Yahya Ergin in 1 hafta önce tayin olduğu öğrenildi #4Mardin de şehit olan Yahya Ergin in 1 hafta önce tayin olduğu öğrenildi #5


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