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- Mardin'de şehit olan Yahya Ergin'in 1 hafta önce tayin olduğu öğrenildi
Mardin'de şehit olan Yahya Ergin'in 1 hafta önce tayin olduğu öğrenildi
- 21.08.2022 - 15:36
- Güncelleme : 21.08.2022 - 16:33
Türkiye'nin Mardin'deki kaza haberiyle sarsıldı...
Dün öğle saatlerinde Derik ilçesinde katliam gibi bir kaza olayı yaşandı.
Freni boşalan tır, önündeki 2 araca çarptıktan sonra takla attı.
Araç altında kalarak şehit oldu
Trrafik kazasına müdahale etmek üzere olay yerine gelen polis memuru Yahya Ergin, o esnada başka bir tırın freninin boşalmasıyla araç altında kalarak şehit olmuştu.
Kazada ayrıca 19 kişi yaşamını yitirmiş, 6'sı ağır 26 kişi de yaralanmıştı.
Mardin'de şehit olan Yahya Ergin'in 1 hafta önce tayin olduğu öğrenildi ViDEO
Tören düzenlendi
Can pazarının yaşandığı kazada, şehit olan memur Yahya Ergin için bugün tören düzenlendi.
Yaşanan olayın ardından yürek yakan detay ortaya çıktı.
1 hafta önce Mardin'e tayin olduğu belirtildi
Ergin'in 1 hafta önce Tekirdağ Şarköy'den Mardin'in Derik ilçesine tayin olduğu belirtildi.
33 yaşındaki polis memurunun evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi.