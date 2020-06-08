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Mardin'de serinlemek için çaya giren genç, boğuldu

Mardin'de serinlemek için çaya giren genç, boğuldu

Mardin’in Midyat ve Nusaybin ilçeleri arasında bulunan Karasu Çayı'na serinlemek için giren bir genç, boğularak hayatını kaybetti.