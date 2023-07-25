Mardin'de sıcak havaya dayanamayan cam çatladı

İHA
Türkiye adeta sıcaktan kavruluyor.
Mardin'de sıcak havanın geldiği son nokta gözler önüne serildi.
Nusaybin'de yaşayan İdris Oğuz, çocuklarıyla deney yapmak için evde gölge bir yere termometre bıraktı.
Termometre 51 dereceyi gösterdi, cam çatladı
Saat 15.00 sularında termometre 51 dereceyi gösterirken saat 16.00 sularında evin balkon camı çatırdama sonrası çatlayarak kırıldı.
Mardin'de son zamanlarda sıcaklar çok yüksek seviyede olduğunu belirten Oğuz, şöyle devam etti;
"Penceremiz sıcaktan patladı"
Ben ve çocuklarım deneme maksatlı gölgeye termometre bıraktık. Saat 15.00 gibi termometre 51 dereceyi gördü. Hava durumunda 43 derece gibi gözükse de biz 51 dereceyi gördük. Güneş penceremize vurduğu için camın önüne sünger koyduk. Saat 16.00 civarı pencereden çıtırdama sesleri geldi. Penceremiz sıcaktan dolayı patladı.