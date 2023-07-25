Mardin'de sıcak havaya dayanamayan cam çatladı Nusaybin'de yaşayan İdris Oğuz'un deney amaçlı gölge bir noktaya koyduğu termometre 51 dereceyi gösterdi. Hemen ardından ise evdeki balkonun camı sıcaklara dayanamayarak patladı.

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İHA

Türkiye adeta sıcaktan kavruluyor.

Mardin'de sıcak havanın geldiği son nokta gözler önüne serildi.

Nusaybin'de yaşayan İdris Oğuz, çocuklarıyla deney yapmak için evde gölge bir yere termometre bıraktı.

Termometre 51 dereceyi gösterdi, cam çatladı

Saat 15.00 sularında termometre 51 dereceyi gösterirken saat 16.00 sularında evin balkon camı çatırdama sonrası çatlayarak kırıldı.

Mardin'de son zamanlarda sıcaklar çok yüksek seviyede olduğunu belirten Oğuz, şöyle devam etti;

"Penceremiz sıcaktan patladı"