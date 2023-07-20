Mardin'de sıcak mesai saatlerini değiştiriyor Patates tarlasında çalışan tarım işçilerinin mesaisi gece 02.00'de başlayıp, saat 10.00-12.00'ye kadar sıcak havalarda devam ediyor.

İHA

Türkiye sıcak havaların etkisiyle kavruluyor...

Sıcak havaların etkisini gösterdiği kentlerin başında Mardin geliyor.

Mardin'in Ömerli ilçesinde, hava sıcaklıkları normalin üstünde devam ederken, tarım işçilerinin de zorlu mesaisi devam ediyor.

Mesai gece başlıyor

Ömerli ilçesinde patates tarlasında çalışan işçilerin mesaisi gece 02.00'de başlayıp, sıcaklar altında saat 12.00'ye kadar devam ediyor.

2011 yılından beri bu işi yaptığını belirten Mehmet Arif Demir, bu sene yevmilerinin 335 liradan başladığını, patatesin tarlada yanmaması için sabaha doğru tarlaya geçtiklerini söyledi.

Demir, bu sene hasadın iyi olduğunu dile getirdi.

"Gece geldiğimiz için fener ile çalışıyoruz"

Kadın olarak zorlandığını söyleyen Zeynep Gültaş da, "15 senedir bu işi yapıyorum. Saat 02.00'de işbaşı yapıyoruz. Gece geldiğimiz için fener ile çalışıyoruz. Bayağı zor bir işimiz var. Güneşten dolayı zorlanıyoruz. Bölgede iş olmadığı için, bu işi yapmak zorunda kalıyoruz." diye konuştu.

"İşçiler olarak çok yoruluyoruz"

Eşi ile birlikte çalışan Hasan Yusuf ise yıllardır bu işi yaptıklarını belirterek, "Kadın-erkek birlikte çalışıyoruz. Ekmeğimiz için çalışıyoruz. Burada patates yetişmesi hepimiz için bir geçim kaynağı. Mardin'in toprakları çok verimli. İşçiler olarak çok yoruluyoruz.

Güneşte çalışmak en büyük dezavantajımız. Fener ışıkları ile patates topluyoruz. Kadınlar patatesi kovalara dolduruyor, erkekler de kova topluyor. Hayat şartları zor olduğu için bu sıcakta gelip birlikte çalışıyoruz." şeklinde konuştu.