Kızıltepe ilçesinde tarım işçilerini taşıyan kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 22 işçi yaralandı.

Mardin’in Kızıltepe ilçesi Dikmen Mahallesi mevkiinde, tarım işçilerini taşıyan ve sürücüsünün ismi öğrenilmeyen kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

22 İŞÇİ YARALANDI

Kazada araçta bulunan 22 işçi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan bazı işçiler yoldan geçen sürücüler tarafından hastanelere kaldırılırken bazı işçiler de olay yerinde yapılan müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

Mardin’de tarım işçilerini taşıyan kamyonet şarampole yuvarlandı VİDEO