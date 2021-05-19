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    Mardin'de terör operasyonu: 25 şüpheli gözaltında

    Mardin merkezli 10 ilde terör örgütü PKK'nın iş birlikçilerine yönelik operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı.
    • AA & Ensonhaber
    • 19.05.2021 - 12:40
    • Güncelleme : 19.05.2021 - 12:54
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    Mardin'de terör operasyonu: 25 şüpheli gözaltında

    Terör örgütlerine nefes aldırmayan güvenlik güçlerinin, PKK/KCK'ya yönelik başarılı operasyonları hız kesmeden devam ediyor.

    Yürütülen titiz çalışmaların ardından Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mardin merkezli 10 ilde operasyon düzenlemek üzere harekete geçti.

    ŞAFAK OPERASYONU DÜZENLENDİ

    Mardin, Adana, Şırnak, Batman, Diyarbakır, İstanbul, Ankara, Elazığ, Edirne, Hatay illerinde, şafak operasyonları düzenlendi.

    PKK'nın iş birlikçilerine yönelik düzenlenen operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı.

    Mardin de terör operasyonu: 25 şüpheli gözaltında #1

    ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

    6 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ederken, evlerde yapılan aramalarda ele geçirilen delil niteliğindeki malzemelere el konuldu.

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