Mardin’de terör örgütlerine eleman götüren çete çökertildi

Türkiye'den Suriye'ye geçmeye çalışırken yakalanan şahıs hakkında, detaylı sorgulama yapıldı. Şahsın terör örgütüne eleman temin ettiği belirlendi.

Mardin’de terör ile mücadele, durmaksızın devam ediyor.

20 Mayıs 2021 tarihinde, Türkiye’den ülkesi Suriye’ye geçmeye çalışan A.H.H isimli şahıs İl Jandarma Komutanlığı tarafından yakalandı.

Jandarma sınır istihbarat ve Terörle Mücadele (TEM) timleri tarafından şahıs hakkında detaylı sorgulama yapıldı.

Şahsın, PKK/KCK-PYD/YPG’ye eleman temini konusunda kuryelik yaptığı tespit edildi.

ÇALIŞMALAR BAŞLATILDI

A.H.H. isimli şahsın da içinde bulunduğu şebeke üzerine çalışmalar başlatıldı.

Operasyon düzenlenerek, şebekenin elebaşlarından H.M. ile kuryelik yapan A.H.H. yakalandı.

Şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

SERBEST BIRAKILDI

Ayrıca şebekeye yardım ve yataklık yapan A.A. ve B.A. ile örgüte katılmak için sınırı geçerken yakalanan H.S., çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Şebekenin yine elebaşlarından olan ve kimlik bilgileri tespit edilen A.A.M. isimli şahsın yakalanması için çalışmaların devam sürüyor.