İkna girişimiyle terör örgütünün barınma alanlarından kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan kadın PKK'lı M.B., terör örgütüne katılmasından dolayı yaşadığı pişmanlığı anlattı.

Şırnak Emniyet Müdürlüğü ekipleri, PKK terör örgütüne katılanların teslim olması için ailelerine ulaşarak ikna çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı koordinesinde, MİT ve Şırnak Emniyet Müdürlüğünce yürütülen çalışmayla 5 yıl önce terör örgütüne katılan M.B'nin (22) önceki gün Mardin'in Nusaybin ilçesi sınır karakoluna teslim olması sağlandı.

AİLESİYLE BULUŞTU

Şırnak'a getirilen M.B, eniştesi ve iki ablasıyla buluşturuldu. Duygusal anların yaşandığı buluşmada, iki abla ve M.B., sevinç gözyaşları döktü.

M.B., 2015 yılında ailevi nedenlerden dolayı örgüte katıldığını, bu süreç içinde Irak'ın kuzeyi ile Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'nın kadın kolu YPJ içinde faaliyette bulunduğunu anlattı.

Mardin'de teslim olan PKK'lı kadın ailesiyle buluşturuldu ViDEO



"PİŞMAN OLDUM"

Son günlerde örgütten kaçıp teslim olanların ailelerine kavuşmasından etkilendiğini belirten M.B., "Örgüte katıldığım için çok pişmanlık duydum. Aileme kavuştuğum için mutluyum." dedi.



Kız kardeşlerine kavuştukları için sevinçli olduklarını söyleyen M.B'nin ablaları ise polise teşekkür etti.







