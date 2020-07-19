Mardin'de teslim olan terörist ailesi ile buluşturuldu

Mardin'de teslim olan terörist ailesi ile buluşturuldu

PKK’nın Suriye uzantısı YPG/PYD içerisinde faaliyet yürüten terörist, teslim olmasının ardından ailesi ile buluştu.

Terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi, kandırılarak ailelerinden koparılan genç ve çocukların tekrar topluma kazandırılması amacıyla yapılan çalışmalar devam ediyor.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ve Mardin İl Emniyet Müdürlüğü tarafından koordineli olarak yapılan ikna çalışmaları sonucunda, 17 Temmuz'da Mardin’in Nusaybin ilçesinde silahsız ve teçhizatsız bir şekilde güvenlik güçlerine teslim olan terörist ailesi ile buluşturuldu.

5 YILIN ARDINDAN TESLİM OLDU

Terör örgütü PKK/KCK'nın kırsal yapılanmasına katılan ve 5 yıldır terör örgütünün Suriye uzantısı YPG/PYD içerisinde faaliyet gösteren 36 yaşındaki S.T., gözyaşları içerisinde ailesi ile kucaklaştı.