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    Mardin'de tır otomobili metrelerce sürükledi

    Kızıltepe'de tır önüne aldığı otomobili metrelerce sürükledi. Başka bir sürücü tarafından cep kamerası ile görüntülenen o anlar akıllara durgunluk verdi.
    • İHA
    • 26.11.2021 - 19:09
    • Güncelleme : 26.11.2021 - 19:21
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    Mardin'de tır otomobili metrelerce sürükledi

    Mardin Kızıltepe'de İlçe merkezi Dedeman Kavşağı'nda meydana gelen olayda  Nusaybin istikametinden Viranşehir istikametine doğru seyir olan sürücüsünün ismi ve plakası olmayan bir tır fark etmediği 45 ZA 9070 plakalı otomobili önüne alarak metrelerce sürükledi.

    TIR SÜRÜCÜSÜNÜ DURDURMAK İÇİN UZUN SÜRE KORNA ÇALDILAR

    Tır sürücüsünün farkında olmadığı akıl almaz kazada yoldan geçen diğer sürücüler tır sürücüsünü durdurmak için uzun süre korna çalarak durdurabildi.

    MADDİ HASARLA ATLATILDI

    Şans eseri maddi hasarla ile atlatılan o anlar yoldan geçen başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

    Mardin'de tır otomobili metrelerce sürükledi VİDEO

    Mardin de tır otomobili metrelerce sürükledi #1

    Mardin de tır otomobili metrelerce sürükledi #2

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