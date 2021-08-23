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    Mardin'de toz fırtınası

    Mardin'de öğleden sonra yaşanan toz fırtınası hayatı olumsuz etkiliyor.
    • İHA
    • 23.08.2021 - 18:37
    • Güncelleme : 23.08.2021 - 18:40
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    Mardin'de toz fırtınası

    Mardin'de toz bulutu meydana geldi.

    Toz bulutu yüzünden özellikle kent merkezinde ve bazı ilçelerde zaman zaman görüş mesafesinin düştüğü öğrenilirken, görüş mesafesinin azalması dolayısıyla seyir halindeki araçlar sis farını açmak zorunda kaldı.

    ETKİSİNİ AZALTARAK SÜRECEK

    Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, toz bulutunun etkisinin azalarak süreceğini belirtti.

    Mardin'de toz fırtınası VİDEO

    Mardin de toz fırtınası #1

    Mardin de toz fırtınası #2

    Mardin de toz fırtınası #3

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