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    Mardin'de trafodan çıkan yangın 50 dönümü kül etti

    Mardin'in Mazıdağı ilçesinde sulama kuyusunun trafosundan çıkan yangından dolayı 50 dönümlük alan küle döndü.
    • İHA
    • 16.07.2020 - 21:47
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    Mardin'de trafodan çıkan yangın 50 dönümü kül etti

    Mardin'de Mazıdağı ilçesine bağlı Şenyuva köyünde sulama kuyusunun trafosunda çıkan elektrik kıvılcımlarından dolayı ağaçlık alanda yangın çıktı.

    Dumanları gören köylülerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

    RÜZGARIN ETKİSİYLE YANGIN BÜYÜSE DE KONTROL ALTINA ALINDI

    Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinin ve köylülerin uzun uğraşları sonucu alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.

    50 dönümlük alanın küle döndüğü ve sulama borularının yandığı olayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Mardin'de trafodan çıkan yangın 50 dönümü kül etti #1

    Mardin'de trafodan çıkan yangın 50 dönümü kül etti #2

    Mardin'de trafodan çıkan yangın 50 dönümü kül etti #3

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