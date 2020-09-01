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- Mardin'de Yıldırım-8 Savur Operasyonu başladı
Mardin'de Yıldırım-8 Savur Operasyonu başladı
Mardin'de Yıldırım-8 Savur Operasyonu başladı. Operasyona 1831 personel katılıyor.
- AA
- 01.09.2020 - 08:57
- Güncelleme : 01.09.2020 - 08:57
İçişleri Bakanlığı’nca Mardin'de 'Yıldırım -8 Savur' operasyonu başlatıldı.
Operasyonda, jandarma komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 1831 (122 operasyonel tim) personel görev alıyor.
'Yıldırım -8 Savur' operasyonunun amacı bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek...
BUGÜNE KADAR 38 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Öte yandan Yıldırım 1-2-3-4-5-6-7 operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 38 terörist etkisiz hale getirildi.
Operasyonlarda; 63 mağara, sığınak ve depo imha edildi, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.