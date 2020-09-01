Mardin'de Yıldırım-8 Savur Operasyonu başladı. Operasyona 1831 personel katılıyor.

İçişleri Bakanlığı’nca Mardin'de 'Yıldırım -8 Savur' operasyonu başlatıldı.

Operasyonda, jandarma komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 1831 (122 operasyonel tim) personel görev alıyor.

'Yıldırım -8 Savur' operasyonunun amacı bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek...

BUGÜNE KADAR 38 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Öte yandan Yıldırım 1-2-3-4-5-6-7 operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 38 terörist etkisiz hale getirildi.

Operasyonlarda; 63 mağara, sığınak ve depo imha edildi, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.