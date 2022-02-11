Mardin'deki köpek saldırısı sonrası belediye harekete geçti

Mardin Nusaybin'de 7 yaşındaki Ahmet Dal'ın başıboş köpekler tarafından ağır yaralanması sonucu Mardin Büyükşehir Belediyesi, bölgedeki köpekleri topladı.

Mardin’in Nusaybin ilçesindeki Girmeli Mahallesi'nde sokakta oyun oynayan Ahmet Dal, köpeklerin saldırısına uğradı.

Mahallelinin müdahalesiyle köpekler, çocuktan uzaklaştırıldı. Yüzünden, kollarından ve başından yaralanan Ahmet, çağırılan ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan Ahmet Dal, buradan da Mardin Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Mardin İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz, tedavisi süren Ahmet Dal'ın genel sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, yaralanmalar nedeniyle bir dizi ameliyat olabileceğini söyledi.

"YARALARIN İYİLEŞMESİNİ BEKLEYECEĞİZ"

Çocuğun gözlem amaçlı bir süre daha hastanede tedavisinin süreceğini belirten Yavuz, “Şu an için yaraların iyileşmesini bekleyeceğiz. Tedavisi bu anlamda devam ediyor. Doktorlarımızın kontrolünde. Gereken her türlü işlem yapılacak.” diye konuştu.

Yaşanan olayın ardından Mardin Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nden ekipler de ilçe merkezi ile Girmeli Mahallesi'ndeki sokak hayvanlarını topladı.

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"BAŞIBOŞ KÖPEKLER ALINDI"

Ekipler, 9 köpeği araçlarla alarak barınağa götürdü.

Merkezin Şube Müdürü Veteriner Hekim Zeynep Samancı, “Ekiplerin çalışmaları sonucunda sokakta bulunan başıboş köpekler alındı. Ekiplerimizin saha çalışması sürüyor. Sokakta bulunan tüm köpekleri toplayacağız.” diye konuştu.