Mardin'deki Süryani kilisesinde yoga rezilliği

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Türkiye'de dini mekanlara saygısızlığa bir yenisi daha eklendi.

Popüler içerikler için dini mabetleri mekan olarak seçen fenomenlerin son hedefi bir Süryani kilisesi oldu.

MARDİN'DE YOGA BULUŞMASI

Seda Deliormanlı adlı bir yogacı Instagram fenomeni, kursiyerleriyle Mardin'de buluştu.

Etkinlik için seçilen mekan ise dikkat çekiciydi...

KİLİSEYİ MEKAN SEÇTİLER

Savur ilçesindeki Kıllıt (Dereiçi) köyündeki Mor Yuhanon Dilimiyo Süryani Kilisesi'nde toplanan grup, burada yoga yaptı.

Onlarca kişinin katıldığı etkinlikte, kilise zeminine serilen matlarda yoga yapıldı.

Etkinlikte boy boy çekilen fotoğraflar Instagram hesaplarında paylaşıldı.

ETKİNLİK TEPKİ ÇEKTİ

Bir anda sosyal medyanın gündemine düşen görüntüler büyük tepki çekti.

İbadet için binlerce yıl önce inşa edilen, tarihi eser niteliğindeki bu yapıda yapılan etkinlik saygısızlık olarak nitelendirildi.