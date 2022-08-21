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Mardin'deki trafik kazasında şehit olan polis Yahya Ergin için tören yapıldı

Mardin'deki trafik kazasında şehit olan polis Yahya Ergin için tören yapıldı

Mardin'in Derik ilçesinde dün meydana gelen ve 20 kişinin ölüp 26 kişinin de yaralandığı trafik kazasında şehit olan polis memuru Yahya Ergin için tören düzenlendi.