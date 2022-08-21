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- Mardin'deki trafik kazasında şehit olan polis Yahya Ergin için tören yapıldı
Mardin'deki trafik kazasında şehit olan polis Yahya Ergin için tören yapıldı
- 21.08.2022 - 09:33
- Güncelleme : 21.08.2022 - 09:52
Mardin'in Derik ilçesinde dün katliam gibi bir kaza olayı yaşandı.
İlçede akaryakıt istasyonu yakınında meydana gelen kazada freni boşalan tır, önündeki 2 araca çarptıktan sonra takla attı.
Kazazedelere yardım görevliler ile çevrede toplanan yurttaşlara da arkadan gelen başka bir tır çarptı.
20 ölü, 26 yaralı
Yaşanan olayda 20 kişi yaşamını yitirmiş, 6'sı ağır 26 kişi de yaralandı.
Şehit polis Yahya Ergin için tören düzenlendi
Hayatını kaybedenler arasında polis memuru Yahya Ergin de bulunuyordu.
Trafik kazasında şehit olan polis memuru Yahya Ergin için tören düzenlendi.
Şehit Ergin'in Türk bayrağına sarılı naaşı törenin yapıldığı Mardin Havalimanı'na getirildi.
Törende, şehidin öz geçmişi okundu, İl Müftüsü Ali Hayri Çelik tarafından dua edildi.
Şehidin naaşı Çanakkale'ye uğurlandı
Törene, bir yaşındaki oğlu ile katılan şehidin eşi ile görev arkadaşları duygulu anlar yaşadı.
AA'nın haberine göre; daha sonra şehidin naaşı uçakla memleketi Çanakkale'ye uğurlandı.
Törene, şehidin yakınlarının yanı sıra Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Vali Yardımcısı Birkan Tatlısöz, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Burhan Aktaş ve polis memurları katıldı.
Ne olmuştu
Derik İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Grup Amirliği kadrosunda görevli polis memuru Yahya Ergin, dün ölümlü trafik kazasına müdahale için olay yerine gitmiş, vatandaşları kaza yerinden uzaklaştırırken freni patlayan kamyonun alana girmesi sonucu şehit olmuştu.