Euro
10.2657
-0.12%
Dolar
8.4282
0%
Altın
514.62
0.03%
Borsa
1.457
0.52%
Bitcoin
309.785
-1.45%
EXEN Coin
35.55
0.99%
19ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 19 C

    Mardin'de silah kazası sonucu 1 asker şehit oldu

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mardin Nusaybin'de silah kazası sonucu bir askerin şehit olduğunu duyurdu.
    • DHA
    • 11.06.2021 - 00:17
    • Güncelleme : 11.06.2021 - 00:29
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Mardin'de silah kazası sonucu 1 asker şehit oldu

    10 Haziran'da Mardin Nusaybin'de meydana gelen olayın acı haberini Milli Savunma Bakanlığı verdi.

    MSB'NİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

    MSB: ''Nusaybin'de 10 Haziran 2021 tarihinde silah kazası sonucu bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

    Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.''

    Mardin de silah kazası sonucu 1 asker şehit oldu #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir