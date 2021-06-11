Mardin'de silah kazası sonucu 1 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mardin Nusaybin'de silah kazası sonucu bir askerin şehit olduğunu duyurdu.

10 Haziran'da Mardin Nusaybin'de meydana gelen olayın acı haberini Milli Savunma Bakanlığı verdi.

MSB'NİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

MSB: ''Nusaybin'de 10 Haziran 2021 tarihinde silah kazası sonucu bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.''