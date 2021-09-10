Mardin'in Artuklu ilçesinde sokağa çıkma yasağı

Bölgedeki terör operasyonu kapsamında, Artuklu ilçesi; Yardere Mahallesi ve Mezraları sınırlı olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Dün akşam saatlerinde Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı Aytepe köyü kırsalında, terör örgütü mensupları ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıkmıştı.

Çatışmada yaralanarak askeri helikopter ile kent merkezine götürülen özel harektat polisi, Mardin Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

OPERASYON İÇİN DÜĞMEYE BASILDI

Yaşanan olay üzerine bölgede operasyon başlatıldı.

İLÇEDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Operasyonlar devam ederken Mardin Valiliği konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "05:00 itibari ile bölgedeki operasyonların sona erene kadar Mardin'in Artuklu ilçesi; Yardere Mahallesi ve Mezraları sınırlı olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi." denildi.

"CAN VE MAL GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI..."

Devamında ise şu ifadeler yer aldı:

"Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinde bulunduğu değerlendirilen, Bölücü Terör Örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölgede Bölücü Terör Örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını ve uçaksavar mevzilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla; 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunun ilgili maddeleri gereğince; Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması kendi can ve mal güvenlikleri açısından önem arz etmektedir."