- En Son Haber
- Gündem Haberleri
- Mardin'in Derik kırsalında 2 terörist öldürüldü
Mardin'in Derik kırsalında 2 terörist öldürüldü
Jandarma Özel Harekat timleri ile çatışmaya giren 2 terörist etkisiz hale getirildi.
- İHA
- 09.08.2020 - 11:06
- Güncelleme : 09.08.2020 - 11:06
Mardin İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Özel Harekat timleri tarafından, Derik ilçesi kırsalında terör örgütü üyelerine yönelik operasyon başlatıldı.
Operasyonda eylem hazırlığında olup Jandarma Özel Harekat timlerine saldırmaya çalışan 2 terörist ile çatışma çıktı.
ETKİSİZ HALE GETİRİLDİLER
Çıkan çatışmada 2 terörist etkisiz hale getirilirken, bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.
Mardin'in Derik kırsalında 2 terörist öldürüldü ViDEO ARŞiV