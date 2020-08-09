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    Mardin'in Derik kırsalında 2 terörist öldürüldü

    Jandarma Özel Harekat timleri ile çatışmaya giren 2 terörist etkisiz hale getirildi.
    • İHA
    • 09.08.2020 - 11:06
    • Güncelleme : 09.08.2020 - 11:06
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    Mardin'in Derik kırsalında 2 terörist öldürüldü

    Mardin İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Özel Harekat timleri tarafından, Derik ilçesi kırsalında terör örgütü üyelerine yönelik operasyon başlatıldı.

    Operasyonda eylem hazırlığında olup Jandarma Özel Harekat timlerine saldırmaya çalışan 2 terörist ile çatışma çıktı.

    ETKİSİZ HALE GETİRİLDİLER

    Çıkan çatışmada 2 terörist etkisiz hale getirilirken, bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.

    Mardin'in Derik kırsalında 2 terörist öldürüldü ViDEO ARŞiV

    Mardin in Derik kırsalında 2 terörist öldürüldü #1

    Mardin in Derik kırsalında 2 terörist öldürüldü #2

    Mardin in Derik kırsalında 2 terörist öldürüldü #3

    Mardin in Derik kırsalında 2 terörist öldürüldü #4

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