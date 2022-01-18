Mardinli şehit babası Sezgin Tanrıkulu’na ateş püskürdü

Gara şehidi Vedat Kaya'nın babası Şehmuz Kaya, Selahattin Demirtaş'ı ziyaret eden CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nu kınayarak "HDP'nin şehitlerin kanında parmağı var. Sen onun yanına gidiyorsun" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 2022 yılının ilk gününde Edirne Cezaevi'nde olan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ı ziyarete gitmişti.

Ziyaret sonrası video çeken Sezgin Tanrıkulu, "Demirtaş'a borcumu yerine getiriyorum." ifadesine yer vermişti.

Mardin'de yaşayan Gara şehidi polis memuru Vedat Kaya'nın babası Şehmuz Kaya, yaşananlar üzerine Sezgin Tanrıkulu'na tepki gösterdi.

"SELAHATTİN DEMİRTAŞ BU MİLLETİN KATİLİ"

Acılı baba Şehmuz Kaya, şunları söyledi:

“Bak hemşehrim senin yerin de orada hazırdır. Çok yakındır. Selahattin Demirtaş bu milletin katilidir. O bir teröristtir. Öyle 1-2 kişi değil, binlerce kişinin katilidir.

"ELLERİNDE ŞEHİTLERİMİZİN KANI VAR, SEN ONUN YANINA GİDİYORSUN"

Bu HDP'nin bütün şehitlerin kanında parmağı var. Sen onun yanına gidiyorsun. Ben de devletimin yanındayım, hükümetinin yanındayım, polisimin yanındayım ve askerimin yanındayım. Bakalım sonuç ne olacak.”

"O KÜRDİSTAN'I SİZE YEDİRECEĞİZ"

HDP mitinginde “İstanbul Kürdistandır" diyen Ömer Öcalan'a "Kürdistan diye bir şey yok" şeklinde de vurgu yapan baba Kaya, “Katil artık onun ismini de söylemek istemiyorum. İmralı'daki katilin yeğeni ne diyor, ‘Ben Kürdistan’ı İstanbul'a taşıyacağım’ dedi. Ben televizyon izlerken öyle bir kelime duydum. Sen Kürdistan’ı nereye taşıyorsun, Burası Türkiye Cumhuriyeti, Kürdistan diye bir şey yok. O Kürdistan’ı size yedireceğiz.

"DEVLETİMİZ BİLETİNİZİ KESECEK"

Sen bu devletin ekmeğini ye, sonra sen git de ki burası Kürdistan'dır. Hani nerede Kürdistan. Biz niye görmüyoruz. O Kürdistan lafını sana yedireceğiz. Senin de o dayının, amcanın her neyse o katilin yanına koyacağız, yakındır. İnşallah devletimiz burada senin de biletini keser ve seni onun yanına koyar. Orada geberirsiniz.” diye konuştu.