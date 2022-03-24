Mariupol'den tahliye edilen ilk kafile Türkiye'ye geldi

Mariupol kentinde Rusya'nın bombardımanından kurtulmak için camiye sığınanların da aralarında olduğu Türk vatandaşları, tahliye sürecini tamamladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında en çok hasar alan bölgelerden biri de Mariupol kenti oldu.

Yoğun bombardıman altında kalan kentte yaşayan yüzlerce Ukraynalı ve Türk vatandaşı hayatta kalma mücadelesi veriyor.

Dışişleri Bakanlığı bölgedeki vatandaşların kurtarılması için seferber olurken, bugün itibarıyla ilk tahliye gerçekleşti.

İLK KAFİLE YURDUNA DÖNDÜ

Mariupol'de zor günler yaşayan Türk vatandaşları, Edirne'deki sınır kapılarından yurda giriş yapmaya başladı. Aralarında Mariupol'den tahliye edilenlerin de olduğu 40 kişiyi taşıyan otobüs, Kapıkule Sınır Kapısı'na geldi.

Burada işlemleri yapılan Türk vatandaşları İstanbul'a hareket etti.

CAMİYE SIĞINAN VATANDAŞ: CEHENNEMİN ORTASINDAN ÇIKTIK

Rus bombardımanı sırasında Kanuni Sultan Süleyman Camisi'ne sığınanlar arasındaki Kemal Akbulut ve Mirza İmam Aliyev de ilk gelen kafilede yer aldı.

Akbulut, AA muhabirine, Mariupol'de savaş nedeniyle her yerin bombalandığını, "cehennemin ortasından" çıkarak Türkiye'ye geldiklerini belirtti.

"BİR GECEDE 120'DEN FAZLA BOMBA SAYDIM"

Rusların Mariupol'ü bombalamaya başlamasıyla 15 gün hiç evden çıkmadıklarını anlatan Akbulut, "Bir gecede 120'den fazla bomba saydım. Bir arkadaş geldi, acilen camilerde toplanmamız istendi evler bombalandığı için. Herkes elinde ne varsa camiye getirdi. Orada yemek yaptık, yedik. Allah razı olsun. Üç gün camide kaldık. Daha sonra Türkiye'den gönderilen otobüslerle vatanımıza geldik, şükürler olsun." dedi.

Mariupol'deki camiye sığınanlar arasında sadece Türkler değil, Ukrayna, Azerbaycan, Moldova vatandaşlarının da bulunduğunu anlatan Akbulut, herkesin orada birbirine çok yardımcı olduğunu söyledi.

"ŞEHADET GETİRİP MÜSLÜMAN OLANLAR OLDU"

Akbulut, camide kalan bazı kişilerin Müslüman olduğuna şahit olduğunu anlatarak, "Camide 60-70 civarında her milletten insan vardı. Benim gözümün önünde hocayla şehadet getirerek Müslüman olanlar oldu. 10 kişiye yakın kişi Müslüman oldu. Gerçekten çok etkilendik." dedi.

"TÜRK DEVLETİ AYRIM YAPMADAN YARDIM ETTİ"

Azerbaycan vatandaşı Mirza İmam Aliyev ise çalışmak için Ukrayna'ya gittiğini, Rusların Mariupol'ü bombalamaya başlamasıyla herkesin Allah'ın evi camiye sığındığını ve bombardımandan kurtulduklarını anlatarak, "Taş taş üstünde bırakmıyorlar, çocukları öldürüyorlar. Doğumhaneyi bombaladılar. Caminin yakınına bile bomba attılar. Camide kalabalıktık. Onlar da tahliye edildi. Allah Türk devletine yardım etsin, güçlü etsin. Türk devleti ayrım yapmadan tüm milletlere yardım etti. Allah da orada kalanlara da yardım etsin." dedi.