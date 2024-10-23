Haberler



Gündem



Mark Rutte'den TUSAŞ saldırısı mesajı: NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız

Mark Rutte'den TUSAŞ saldırısı mesajı: NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, TUSAŞ'a yönelik gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin yaptığı açıklamada Türkiye'nin yanında olduklarını vurgulayarak, terörün her türlüsünü şiddetle kınadıklarını belirtti.