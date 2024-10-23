Mark Rutte'den TUSAŞ saldırısı mesajı: NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız

Haber Merkezi
Ankara'da panik anları...
Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ), 2 teröristin hedefi oldu.
Ağır silahlar kuşanarak TUSAŞ'a gelen teröristler, 3 patlamaya sebep olduktan sonra güvenlik güçleriyle çatıştı.
Saldırıda 4 kişinin şehit edildiği, 14 kişinin ise yaralandığı açıklandı.
DESTEK MESAJI
Yaşanan terör saldırısına ilişkin NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, önemli bir açıklamada bulundu.
Rutte, Türkiye'nin yanında olduklarını belirterek terör saldırısını kınadı.
"TERÖRÜN HER TÜRLÜSÜNÜ KINIYORUZ"
Rutte, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız. Terörün her türlüsünü şiddetle kınıyoruz.
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