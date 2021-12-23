Market fiyatları düştü mü, ne zaman düşecek?

Market fiyatları düştü mü, ne zaman düşecek?

Doların 11,15'e kadar düşmesinin ardından, vatandaşların gözü market fiyatlarına çevrildi. Vatandaşlar, "Market fiyatları düştü mü, ne zaman düşecek?" sorusunu gündeme getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından açıkladığı yeni ekonomi programının etkisi doları düşürdü.

Döviz fiyatlarında yaşanan hızlı düşüş sonrası, vatandaşlar gözlerini market fiyatlarına çevirdi.

Doların 18'ler kadar çıkmasını fırsat bilen işletme sahipleri ürünlere zam yaparken, düşen dolar sonrası yapılacak olan indirim gündeme geldi.

Vatandaşlar bu indirimi öğrenmek isterken, "Market fiyatları düştü mü, ne zaman düşecek?" sorusunu araştırmaya başladı.

Peki, Market fiyatları düştü mü, ne zaman düşecek? İşte detaylar...

MARKET FİYATLARI DÜŞTÜ MÜ?

Market İşletme Sahibi Serkan Koyuncu, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, dolardaki düşüşün ürünlere yansımasının zaman alacağını söyledi.

İşletmelerin elinde belli fiyatlardan alınan ürünlerin olduğuna işaret eden Koyuncu, "Kur bu şekilde düşerse market ürünlerinde de fiyatlar düşecektir. Zamana ihtiyacımız var. Fazla sürmez." ifadelerini kullandı.