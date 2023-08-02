Market poşeti fiyatı 38,5 kuruş oldu 2019'dan bu yana hayatımıza giren ve 3 yıl boyunca zam yapılmayan market poşeti fıyatı 25 kuruştan 38,5 kuruşa yükseltildi.

İHA

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2019 yılında aşırı poşet kullanımını önlemek için market poşetlerini ücretli hale getirdi.

Bu çevreci uygulama, hem poşet kullanımını düşürdü hem de marketlerin daha çevreci taşıma yöntemleri kullanmasına vesile oldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından fiyatı belirlenen poşetler, 2019 yılından itibaren 3 yıl boyunca 25 kuruşla ücretlendirildi.

3 yılda zam yapılmadı

Uygulandığı günden bu yana 25 kuruştan satılan poşetlerde, satıcılar da "Geri Kazanım Katılım Payı Tutarı" adı altında poşet adedi kadar devlete ödeme yapıyor.

2022 yılında poşet ürünlerine zam gelmesine rağmen 25 kuruş uygulaması bakanlık tarafından devam ettirildi.

38,5 kuruş oluyor

3 yıldan sonra gelecek yıl fiyat güncellenecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; plastik alışveriş torbaları adet başı 38,5 kuruşa yükseltildi.