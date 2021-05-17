Marketler kaça kadar açık? Kademeli normalleşmede market çalışma saatleri 2021

Marketlerin çalışma saatleri, 17 günlük tam kapanma sürecinin sona ermesinin ardından gündeme geldi. Peki kademeli normalleşmede marketler kaçta açılıp kaçta kapanacak? İşte market çalışma saatleri..

29 Nisan'da başlayan tam kapanma dönemi, 17 Mayıs Pazartesi itibarıyla sona erdi ve kademeli normalleşme dönemi resmen başladı.

Milyonlarca vatandaş ve işletme sahipleri, 17 gün süren tam kapanma döneminin ardından kademeli normalleşme süreci ile ilgili detayları araştırıyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" konulu genelge gönderildi. 17 Mayıs Pazartesi gününden itibaren normalleşme sürecine girilmesi ile birlikte marketlerin açılış ve kapanış saatleri araştırma konusu oldu.

Temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere alışverişe çıkacak olan vatandaşlar, 'Marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?' sorusuna yanıt arıyor.

Yayımlanan genelge kapsamında hafta sonu hafta içi sokağa çıkma yasağında market çalışma durumu belli oldu.

Peki bugün marketler kaça kadar açık? Kademeli normalleşmede marketlerin çalışma saatleri 2021...

MARKETLER KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

17 Mayıs itibarıyla normalleşme planı uygulamaları başlarken marketlerin çalışma saatlerinde değişiklik yapılıp yapılmadığını merak eden vatandaşlar, "Bugün marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?" sorularına yanıt arıyor.

Yayımlanan genelge kapsamında marketlerin çalışma saatleri şöyle;

Marketler hafta içi ve hafta hizmet vermeye devam edecek. Kademeli normalleşme sürecinde marketlerin hafta içi çalışma saatleri belirtilmedi. Ancak sokağa çıkma yasağının başlama saati olan 21:00'dan önce marketlerin kapanması öngörülüyor. Pazartesi- Salı- Çarşamba- Perşembe ve Cuma günleri marketler 09.00- 20.00 arasında hizmet vermesi bekleniyor.

Marketler, sokağa çıkma yasağının uygulandığı hafta sonları ise saat 10.00'da açılacak ve saat 17.00'de kapanacak.

Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak Cumartesi-Pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir.

Marketlerde zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışındaki ürünlerin satışına tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan hafta sonlarında da izin verilmeyecektir.