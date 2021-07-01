Marketler kaça kadar açık? Temmuz 2021 marketlerin açılış ve kapanış saatleri..

Normalleşmenin 3. etabının başlamasıyla birlikte, marketlerin açılış ve kapanış saatleri değişti. Bu gelişmenin üzerine marketlerde uygulanacak olan yeni saatler araştırılmaya başlandı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında marketlerin açılış ve kapanış saatleri değişirken, kademeli normalleşme döneminin 2. etabında, pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında bakkal, market, manav, kasap ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösteriyordu.

Bugünden itibaren ise normalleşmenin 3. etabına geçilirken, marketlerin kaçta açılıp kapanacağı merak edilmeye başlandı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede bakkallar ve A101, Migros, BİM, ŞOK gibi zincir marketlerin yeni çalışma saatleri de açıklandı.

İşte Temmuz 2021 marketlerin açılış ve kapanış saatleri..

MARKETLER KAÇTA AÇILIP, KAÇTA KAPANACAK?

İçişleri Bakanlığı genelgesinde marketler için özel bir başlık açılmadı, ancak saat 10'a kadar açık olacağı öngürülüyor. Geriye kalan iş yerleri için ise şu ifadelere yer verildi;

"Tüm iş kolları ve faaliyet alanlarında, salgınla mücadelenin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde kendi iş kolu/faaliyet alanı için belirlenmiş tüm tedbir ve esaslara uyulması kaydıyla; Sokağa çıkma kısıtlamalarının sona erdiği 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren tüm iş yerleri; ruhsatlarındaki faaliyet konusuna göre ilgili idare tarafından belirlenmiş olan açılış-kapanış saatleri çerçevesinde faaliyet gösterebilecek."