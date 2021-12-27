Marketlerde fahiş fiyat denetimleri devam ediyor

Vatandaşların fiyatlardan şikayet ettiği bir dönemde yetkililer harekete geçti. Raf ve kasadaki fiyatlar karşılaştırıldı.

Döviz kurlarının düşüşe geçmesinin ardından vatandaşlar, yapılan zamların geri alınmasını istiyor.

Bu kapsamda, yurt genelindeki marketlerde denetimler hız kesmeden sürüyor.

KOCAELİ'DE FİYATLARA İNCELEME

Kocaeli'de İl Ticaret Müdürlüğü ve zabıta ekipleri, İzmit ilçesinde yer alan marketlere giderek denetimlerde bulundu.

Satılan her türlü ürünün gramajı, fiyat ve irsaliye karşılaştırması, tüketim tarihi ve diğer kurallara uygunluk konularında inceleme yapan ekipler, döviz kurundaki düşüşün ürün fiyatlarına yansıyıp yansımadığını kontrol etti.

ETİKET FİYATLARI İLE KASADAKİ FİYATLAR KARŞILAŞTIRILDI

Alışveriş sepetine farklı ürünler koyarak kasaya giden ekipler, etiket fiyatları ile kasadaki fiyatların eşleşip eşleşmediğini karşılaştırdı. Etiket ve irsaliyelerde fiyat farklılıkları tespit edildiğinde rapor tutularak, Ticaret Bakanlığının ilgili birimlerine gönderiliyor.

"FİYATLARDA ÇOK FAZLA OYNAMA GÖRMEDİM, DENETİMLER DEVAM ETMELİ"

Bir markette alışveriş yapan Funda Karamık, marketlerde denetim yapılması gerektiğini, fiyatların çok arttığını belirterek, "Biz de vatandaş olarak indirimleri takip ediyoruz. Fiyatlarda çok fazla oynama görmedim. Bu nedenle denetimlere devam edilmesi gerekiyor." dedi.

ZONGULDAK'TA TARİHİ GEÇMİŞ ÜRÜNLERE RASTLANDI

Zonguldak'ta 20 işletmeye yönelik fiyat denetimi gerçekleştirildi.

Denetimlerde, son kullanma tarihi geçmiş ürünleri satışa sunduğu tespit edilen 10 işletme ile reyon etiketi ile kasa fiyatı uyuşmazlığı nedeniyle 1 işletme hakkında idari para cezası uygulanmak üzere tutanak tanzim edildi.

İşletmelere özellikle ürünlerin son kullanma tarihleri, gramaj uygunluğu ve reyon etiket fiyatı ile kasa fiyatı uyumu konusunda hassasiyet göstermeleri ve koronavirüs tedbirleri kapsamında yayınlanan genelgelerde belirtilen kurallara riayet etmeleri hususunda gerekli uyarılarda bulunuldu.

MARDİN

Mardin'de ekipler, marketlerde sebze ve meyve, gıda ürünleri ile temizlik ürünleri başta olmak üzere temel ihtiyaç maddelerine yönelik fiyatları inceledi.

Denetimlerde, ürünlerde fahiş fiyat olup olmadığına, ürünün etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark bulunup bulunmadığına, etiket ve künye bilgileri ile ürünlerin önceki fiyatına bakıldı.

Ekipler, seçtikleri ürünlerin raf ve kasa fiyatını da karşılaştırdı. Denetimlerde ilgili kanuna aykırı iş ve işlem yaptığı tespit edilen firmalar hakkında idari işlem uygulanacağı bildirildi.

"TUTANAKLARIMIZI TUTUP, GEREĞİNİ YAPIYORUZ"

Ticaret İl Müdürü Mustafa Aydın, Ticaret Bakanlığı ve Mardin Valisi Mahmut Demirtaş'ın talimatlarıyla denetimleri sıklaştırdıklarını söyledi.

Haftanın 5 günü Maliye ve zabıta ekipleriyle fırın, kasap lokanta ve marketleri denetlediklerini ifade eden Aydın, "Tüketiciyi kandırmaya yönelik bir durum söz konusu olduğunda, raf ve kasa fiyatı arasında bir uyumsuzluk olduğunda, fahiş fiyat tespiti olduğunda tutanaklarımızı tutup, gereğini yapıyoruz. Halkımızın aldatılmaması ve vatandaşlara fahiş fiyattan ürün satılmaması ile ilgili tedbirleri hep beraber alıyoruz. Tüketiciye fahiş fiyattan ürün satılmasına müsaade etmeyeceğiz, bu konuda kararlıyız." diye konuştu.

Markette alışveriş yapan Ali Aktay, denetimlerini sürmesini istediğini belirterek, denetimlerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

SİİRT

Kentteki marketlerde ürünlerin gramajı, fiyatı, tüketim tarihi ve diğer kurallara uygunluğu konusunda denetim yapan ekipler, döviz kuru düşüşünün ürünlerin fiyatına yansıyıp yansımadığını da kontrol etti.

Alışveriş sepetine koydukları ürünlerle kasaya giden ekipler, ürünlerin etiket fiyatı ile kasadaki fiyatının eşleşip eşleşmediğini inceledi. Bu yıl içinde il genelinde fiyat etiketi yönetmeliği kapsamında 247, haksız fiyat artışı kapsamında ise 370 denetim gerçekleştirildiği belirtildi.

BATMAN

Batman'daki marketlerde de haksız fiyat artışı ve etiket denetimi yapıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Gün, kurumların katılımıyla kentte faaliyet yürüten marketlerde fiyat denetimi gerçekleştirdiklerini söyledi.

"OLUMSUZLUKLA KARŞILAŞMADIK"

Denetimlerde özellikle gıda ürünlerinin içerik, etiket, son kullanma tarihi ve gramajına bakıldığını anlatan Gün, ayrıca ürünlerin hijyen şartlarına uygun üretilip üretilmediğinin de kontrol edildiğini aktardı.

Gün, olumsuz bir durum tespit edilmesi halinde gerekli yasal işlemlerin yapıldığını dile getirerek, "Şu ana kadar bir olumsuzlukla karşılaşmadık. Denetimlerimiz aralıksız devam edecek." dedi.