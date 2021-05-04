Marketlerde hangi ürünler satılacak? Satışı yasak olan ürünler listesi

Marketlerde hangi ürünler satılacak? Satışı yasak olan ürünler listesi

İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine marketlerde hangi ürünlerin satılıp satılmayacağını belirten ''Market Tedbirleri'' konulu genelge gönderdi. Peki, Marketlerde hangi ürünler satılacak?

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 İl Valiliğine gönderilen ''Market Tedbirleri'' konulu genelgede, marketlerde satışına izin verilen ürünlerle ilgili detaylı bilgiler yer aldı.

7 Mayıs 2021 Cuma gününden itibaren marketlerde sadece belirli ürünlerin satışına izin verileceğini bildiren genelgede, satışı yasaklanan ürünler de sıralandı.

Bunun üzerine vatandaşlar, marketlerde satışına izin verilen ürünler hangileri sorusuna yanıt aramaya başladı. Satışı yasak olan ürünler listesi de merak edilenler arasında yerini aldı.

Peki, marketlerde satışa izin verilen temel ihtiyaç ürünleri hangileri? Hangi ürünlerin satışı yasaklandı? İşte, satışı yasak olan ürünler listesi...

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MARKET GENELGESİ

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan "Market Tedbirleri" konulu genelgede, tam kapanma sürecinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili usül ve esasların belirlenerek valilere duyurulduğu hatırlatıldı.

Bu kapsamda daha önce illere gönderilen sokağa çıkma kısıtlaması sırasında temel gıda, ilaç ve temizlik ürünlerinin satıldığı yerler ile üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması amacıyla muafiyet kapsamında bulunan işyerleri dışında tüm ticari işletme, işyeri ve/veya ofislerin kapalı olacağı belirtilmişti.

Vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçlarını karşılamakla sınırlı olacak şekilde bakkal, market, fırın, kasap, manav, kuruyemişçi ve tatlıcıların tam kapanma döneminde 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceği, zincir ve süper marketlerin pazar günleri kapalı kalacağı bildirilmişti.

SATIŞA İZİN VERİLEN ÜRÜNLER HANGİLERİ?

Genelgede, sokağa çıkma kısıtlaması sırasında marketlerde oluşabilecek yoğunlukların önüne geçmek amacıyla ilgili Bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları ve sektör temsilcileri ile yapılan görüşmeler sonucunda alınan tedbirler şu şekilde sıralandı:

Marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçları kapsamındaki ürünlerin dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmeyecek.

7 Mayıs 2021 Cuma gününden itibaren marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) temel gıda ve temizlik ürünlerinin yanı sıra sadece hayvan yemi, mamaları ile kozmetik ürünleri (parfümeri ve makyaj malzemeleri hariç) satılabilecek.

SATIŞI YASAKLANAN ÜRÜNLER HANGİLERİ?

Daha önce getirilen alkollü ürün satışı kısıtlamasının yanı sıra marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, züccaciye vb. ürünlerin satışına izin verilmeyecek.

Bu esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27'nci ve 72'nci maddeleri uyarınca İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararları ivedilikle alınacak.

Başta zabıta görevlileri ve kolluk kuvvetleri olmak üzere denetim ekiplerince bu hususa ilişkin tebliğler ve kontroller eksiksiz yerine getirilecek. Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek ve mağduriyete neden olunmayacak.