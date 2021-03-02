Marketlerin çalışma saatleri değişti mi? Market, bakkal ve fırınlar kaça kadar açık?

Marketlerin çalışma saatleri değişti mi? Market, bakkal ve fırınlar kaça kadar açık?

Koronavirüs kısıtlamalarında esneme kararlarıyla birlikte marketlerin açılış kapanış saatleri de merak konusu oldu. Peki marketlerin çalışma saatleri değişti mi, kaça kadar açık? İşte detaylar..

Salgının seyri ve risk gruplarına göre alınan yeni normalleşme kararları doğrultusunda, market zincirlerinin çalışma saatleri vatandaşların merak ettiği konular arasında yer alıyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre mesai saatlerine sınırlama getirilen marketlerin ve bakkalların hafta içi ve hafta sonu çalışma saatleri belirlendi.

Peki marketler ne zaman açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte marketlerin çalışma saatleri..

MARKETLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ DEĞİŞTİ Mİ?

Yeni bir karar alınıncaya kadar ülke genelinde hafta içerisinde yer alan günlerde (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) ve Cumartesi günü 21.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Sokağa çıkma kısıtlamasındaki getirilen sürelere uymak için istisna getirilenler dışındaki tüm işyerleri hafta içi saat 20.00'de kapanacak.

Marketler, bakkallar ve kuruyemişçiler hafta içi ve cumartesi günleri 10.00-20.00 arasında hizmet verebilecek.

Kısıtlamanın olduğu Pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-­17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.