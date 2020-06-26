Manisa'da 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Depremin merkez üssü Manisa'nın Saruhanlı ilçesi olarak açıklanırken, birçok ilde hissedildiği aktarıldı.

AFAD, saat 10.21'de merkez üssü Manisa'nın Saruhanlı ilçesi olan 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Deprem, İstanbul başta olmak üzere birçok ilde hissedildi.

DERİNLİĞİ 9.29 OLARAK AÇIKLANDI

9.29 km derinlikte meydana gelen deprem, panik yaratırken, herhangi bir can ya da mal kaybına dair bilgi verilmedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), gelişmelerin takip edildiğini açıkladı.