Marmara Bölgesi'nde yarın fırtına bekleniyor Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, Marmara Bölgesi'nde yarın kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini duyurdu.

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Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, yarın Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli ve Yalova'da, güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-80 km/saat, bölgede yer yer 90 km/saat) beklendiği ifade edildi.

Açıklamada, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

Yağış ve kuvvetli rüzgar etkili olacak

Hafta sonu yurdun batı ve iç kesimlerinde yağış ve kuvvetli rüzgar etkili olacak.

Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek.

Cumartesi günü, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Kıyı Ege ve Marmara Bölgesi'nde yağış bekleniyor.

Yurt genelinde parçalı bulut hakim olacak

Yurdun kalan kesimlerinde parçalı yer yer çok bulutlu hava hakim olacak.

Aynı gün Kıyı Ege ve Marmara'da rüzgarın güneyli yönlerden fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Pazar günü, Batı Akdeniz, Ege, Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Marmara'nın güney kesimlerinde yağış bekleniyor.

Yağışların Kıyı Ege ile Marmara'nın güneydoğusunda kuvvetli olması öngörülüyor.

Aynı gün İç Anadolu, Ege'nin iç kesimleri ile Batı ve Orta Karadeniz'de rüzgarın güneydoğu yönlerden fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.