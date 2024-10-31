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İHA

Marmara Denizi açıkladında kuru yük gemisinde çıkan yangın kısa sürede paniğe yol açtı.

Yaşanan olayda, Yalova’dan Bulgaristan’a seyir halinde olan FG SEVIL isimli 104 metre boyundaki kuru yük gemisi Marmara Denizi Sedef Adası açıklarında alev aldı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

2 TEKNİKER YAŞAMINI YİTİRDİ

Yangının döndürülmesi sonrası, gemide bulunan 17 personel ve 6 tersane işçisi tahliye edildi.

Ayrıca, acı olayda, geminin makine dairesinde bulunan teknikerler Hüseyin Aydemir ve Gökhan Kan yaşamını yitirdi.

YAKLAŞIK BİR HAFTADIR BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ

Yangına ilişkin ulaşılan detaylarda, yangın çıkan geminin Yalova’nın Altınova ilçesinde bulunan Hicri Ercili Tersanesi’nde yaklaşık bir haftadır bakım ve onarım çalışmalarının gerçekleştirildiği ortaya çıktı.

Bakım ve onarım çalışmaların ardından Yalova’dan Bulgaristan’a seyir halinde olan geminin makine dairesinde yangının çıktığı öğrenildi.

TERSANEDEN ÇIKTIKTAN 2,5 SAAT SONRA YANGIN MEYDANA GELDİ

Diğer yandan, dünya üzerindeki gemilerin ve yatların gerçek zamanlı konumunu gösteren Marine Traffic'in verilerine de ulaşıldı.

Verilere göre, geminin tersaneden çıktıktan yaklaşık 2,5 saat sonra Sedef Adası açıklarına ulaştığı ve yangının meydana geldiği kaydedildi.